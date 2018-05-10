Van'da terör operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle terör örgütü PKK/KCK'ın şehir yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
"Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için terörle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
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