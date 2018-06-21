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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:17 | Son Güncelleme

Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerhevir Yaylası bölgesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınakta, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 17 tüp, sığınak yapımında kullanılan 2,5 metre uzunluğunda 70 kalas, 50 kilogram salamura peynir, 300 kilogram un, 50 kilogram kuru fasulye ve 45 kilogram makarna ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Jandarma ekipleri, malzemelerin bulunduğu sığınakları imha etti.

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Anahtar Kelimeler:
Erciş sığınak terör operasyonu Van

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