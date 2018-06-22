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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 09:33 | Son Güncelleme

Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda seçim öncesi vatandaşları tehdit ederek, baskı uyguladıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi vatandaşların hür iradeleri ile oy kullanmalarının önüne geçerek baskı ve tehdit uygulayan terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.

"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılınç Operasyonu"nda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda muhtelif elektronik malzeme ve terör örgütü propagandasında kullanılan materyal ele geçirildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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16 şüpheli operasyon terör Van

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