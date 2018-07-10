Van'da terör operasyonu

Van'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı tespit edilen 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın merkez Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde özel harekat polislerin de katıldığı eş zamanlı operasyonda sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, 2 kurusıkı tabanca, şarjör, fişek ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

