Van'da terör operasyonu

Van'ın Erciş ilçesindeki operasyonda PKK'lı bir teröristin yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erciş ilçesi Kuruçam Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Özgür Kara" operasyonunda bir bölücü terör örgütü mensubunun sağ olarak yakalandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, yakalanan teröriste ait M-16 piyade tüfeği, AK-47 piyade tüfeği, tabanca, 4 el bombası, lazer pointer, silah üstü dürbün, GSM tespit cihazı, büyük telsiz, dürbün, fotoğraf makinesi, güneş paneli, şemsiye, 5 bin 100 ABD doları ve 500 lira, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."
Açıklamada, bölgede, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edildiği vurgulandı.
Instagram çöktü!
Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti
Adnan Oktar'ın gözaltına alınan kedicikleri hastane girişinde elleri kelepçeli şov yaptı
Adnan Oktar’ın villasına ilk baskın anı polis kamerasında! Polis aracına binerken böyle bağırmış
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
Muharrem İnce'nin açıklamalarına Engin Altay'dan yanıt: O gece çıkıp ne diyecektik?
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum