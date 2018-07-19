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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 08:52 | Son Güncelleme

Erciş ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerin saldırılarda kullanmak üzere gizlediği silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK\KCK'nın saldırılarında kullanmak üzere araziye gizlediği silah ve mühimmatın tespitine yönelik çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

İstihbari çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı Taşkapı Mahallesi kırsal alanında, 18 Temmuz'da "Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Ahmet Çelik Operasyonu" gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Titizlikle ve sabırla yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda AK-47 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 150 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 2 adet el bombası, örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğine yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma mühimmat terör operasyonu Van

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