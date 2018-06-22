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Van'da terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

Saray ilçesinde devriye görevi yürüten jandarma ekibine, PKK'lı teröristlerce bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı - Jandarma ekiplerinin anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada PKK'lı bir terörist yaralı olarak yakalandı, kaçan diğer teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı - Çatışmada bir asker hafif yaralandı

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekibine PKK'lı teröristlerce bir araçtan açılan ateş sonucu çıkan çatışmada bir terörist yaralı olarak yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Karahisar-Çaybağı karayolunda, dün gece saat 22.40 sıralarında seyir halindeki jandarma devriyesine, karşı yönden gelen bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Jandarma ekiplerinin teröristlere anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir terörist yaralı olarak gözaltına alındı.

Araçta bulunan ve birinin yaralı olduğu tespit edilen diğer teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Olayda hafif yaralanan bir asker, hastaneye kaldırıldı.

Teröristlerin kullandığı araçta yapılan aramada, iki el bombası, el dürbünü, iki şemsiye, not defteri, maket bıçağı, met, uyku tulumu, ses kayıt cihazı, akümülatör, 20 pil, şarj cihazı, kütüklük, tablet bilgisayar, 5 paket sigara, poşu, yelek, kan kesici iğne, iki hafıza kartı, tırnak makası, bir kutu ilaç ve terörist başına ait fotoğraf ele geçirildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadelenin devam ettiği vurgulandı.

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saldırı Saray terör Van yaralı

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