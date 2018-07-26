Van'da terör saldırısı

Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanmış patlayıcının infilak etmesi sonucu ekip aracında hasar meydana geldiği bildirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van merkez ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"25 Temmuz'da Çaldıran ilçesi Termal Kayak Tesisleri yolu üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait aracın geçişi esnasında meydana gelen patlamayla ilgili çalışma başlatıldı. Bomba imha ve inceleme uzmanları tarafından patlamanın meydana geldiği yerde yapılan incelemede, patlamaya menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının yol açtığı, can kaybı yaşanmazken maddi hasarın meydana geldiği tespit edilmiştir. PKK/KCK terör örgütü tarafından düzenlediği değerlendirilen olayla ilgili bölgede operasyon başlatılmıştır."
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