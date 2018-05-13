Van'da teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde, PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın barınma alanlarına yönelik Osmanlı ve Dereköy mahallelerinde "Şehit Jandarma Er Osman Gevrek " operasyonu düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.
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