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Van'da teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 13:50 | Son Güncelleme

Çaldıran ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce kullanılan 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde, PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın barınma alanlarına yönelik Osmanlı ve Dereköy mahallelerinde "Şehit Jandarma Er Osman Gevrek " operasyonu düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

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Çaldıran sığınak terör operasyonu Van

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