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Van'da toprağa yarı gömülü ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 17:52 | Son Güncelleme

Başkale ilçesinde İran sınırında bulunan cesedin, İran uyruklu bir kişiye ait olduğu tespit edildi

Van'ın Başkale ilçesindeki İran sınırında toprağa yarı gömülü ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, İran sınırındaki Ortayazı Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, toprağa yarı gömülü halde erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemede İran uyruklu bir kişiye olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Başkale cesed otopsi

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