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Van'da "Turizm Haftası" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:30 | Son Güncelleme

Kültür Turizm Müdürü Aktuğ: - "Van, son dönemlerde 1 milyonun üzerinde geceleyen turist sayısıyla ekonomik ve ticari anlamda çok önemli bir sürece girmiştir"

Van'da Turizm Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki festival alanında gerçekleştirilen etkinlik, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun gösterisiyle başladı.

Van konulu resim ve fotoğraf sergisinin yoğun ilgi gördüğü etkinlikte konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel yaşamı derinden etkileyen turizm sektörünün dünyada oluşan her türlü olumsuzluğa rağmen büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Turizm sektörünün özellikle Van gibi tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip bölgeler için iyi fırsat olduğunu ifade eden Aktuğ, şöyle konuştu:

"Van turizm destinasyon merkezidir. Bu konuda Türkiye'nin en önemli kentlerinden biridir. Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim kentin turizmde hak ettiği düzeye gelmesi için herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerekiyor."

Aktuğ, turizm sektörünün bacasız fabrika ve refah olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Turizmde en önemli faktör memnuniyettir. Şehirden memnun ayrılan her turistin dönüşü artı dövizdir. Yıllarca her konuda olduğu gibi turizm sektöründe de olumsuz süreçler yaşamış ilimiz, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla toparlanmaya başladı. Van, son dönemlerde 1 milyonun üzerinde geceleyen turist sayısıyla ekonomik ve ticari anlamda çok önemli bir sürece girmiştir. İran'a sınır komşusu olmamız nedeniyle yüz binlerce İranlı vatandaşı ilimizde ağırlıyoruz."

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2 bin kişiye yemek ikram edilen etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
etkinlik Turizm Haftası Van

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