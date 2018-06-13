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Van'da uçurumdan atlayan 100 koyun telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 00:31 | Son Güncelleme

Van'da uçurumdan atlayan 100 koyun telef oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde uçurumdan atlayan yaklaşık 100 koyun telef oldu.

Topyıldız Mahallesi Yapraklı mezrasındaki yaylada çobanlar tarafından sarp kayalık bölgede otlatılan koyunlar, henüz belirlenemeyen nedenle uçurumdan atladı.

Kayalık bölgeye düşen yaklaşık 100 koyun telef oldu.

Olayın ardından bölgeye giden ve büyük üzüntü yaşayan hayvan sahipleri, durumu Gürpınar Kaymakamlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerin yarın bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

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