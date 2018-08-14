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Van'da Urartuların ayak izine rastlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:22 | Son Güncelleme

TARİHİ Van Kalesi civarında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç.

Van'da Urartuların ayak izine rastlandı

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- TARİHİ Van Kalesi civarında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında kazı çalışmalarında Urartuların ayak izine rastlandı.
Urartu Krallığı’nın başkenti Tuşpa'nın merkezi olan Van Kalesi, yaklaşık 3 bin yıldır bütün görkemiyle ayakta kalmaya devam ederken, etrafındaki tarih de araştırılıyor. Van Kalesi civarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları, bu yıl da başladı.
Türkiye'nin birçok üniversitesinden, alanında uzman kişilerce yapılan eski Van şehri, kalesi ve höyüğü kazı çalışmalarında bu yıl bilim insanlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Kazı başkan yardımcılığını yürüten Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Öğretim Üyesi Dr. Bülent Genç, İstanbul Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri kazı çalışmalarında Urartulara ait olduğu düşünülen yeni bir bulguyla karşılaştıklarını söyledi.
URARTU'NUN İLK AYAK İZİ
Dr. Bülent Genç, "Urartu evleri taş temel üzerine kerpiçle örülü duvarlardan oluşuyor. Ve yakın zamana kadar Anadolu'da karşılaştığımız durumla hemen hemen aynı. Mimarideki sürekliliği burada da görüyoruz. Muhtemelen bir Urartu evinin inşası sırasında ıslak kerpiçe basılı ayak izine rastladık. Tahminen 13-15 yaşlarında bir çocuğa ait olduğunu düşündüğümüz bir ayak izi. Bu çok büyük bir titiz çalışma sonunda ortaya çıkarıldı" dedi.
KORUMAYA ALINDI
İlk defa karşılaştıkları bu durumun kendilerini çok heyecanlandırdığını ve sevindirdini belirten Dr. Genç, Urartulara ait olduğu düşünülen ayak izinin tespitinin ardından restoratörler tarafından çeşitli işlemlerden geçirildiğini belirtti. Dr. Genç, "Ayak izi tespitinin ardından sağlamlaştırılarak korumaya alındı. Ve kalıbını alıp dökümünü çıkarttık" diye konuştu.

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Van'da Urartuların ayak izine rastlandıVan'da Urartuların ayak izine rastlandıVan'da Urartuların ayak izine rastlandıVan'da Urartuların ayak izine rastlandı

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