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Van'da uyuşturucu imalathanesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

Muradiye ilçesinde uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen 3 ayrı adreste yapılan aramada 120 kilogram eroin ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Muradiye ilçesinde uyuşturucu imalathanesine yönelik operasyonda 120 kilogram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Muradiye ilçesine bağlı Doğangün köyünde uyuşturucu imalathanesi bulunduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adı geçen köyde 3 ayrı adreste yapılan aramalarda, 3 sanayi tipi ocak ve 3 büyük tüp, dijital terazi, çuvallar içerisinde 113 paket halinde 120 kilo 305 gram eroin, 3 kazan içerisinde 218 kilo 840 gram likit halde eroin, 7 bidon içerisinde 192 kilo 40 gram asit anhidrid, iki torba halinde 22 kilo 640 gram toz soda, iki filtreli yüz maskesi, AK-47 marka piyade tüfeği ile iki adet şarjör, 45 dolu fişek ele geçirilmiş 5 kişi yakalanmıştır. Bahse konu yerin eroin imalathanesi olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, Van Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucu madde kaçaklığı ile mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Muradiye uyuşturucu Van

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