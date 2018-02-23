Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 155 kilo 734 gram eroin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları 16 HAU 059 plakalı kamyonette arama yaptı.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın tabanına gizlenmiş 299 pakette 155 kilo 734 gram eroin ele geçirildi.
Sürücü ve yanındaki kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
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