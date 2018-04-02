Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde 32 kilo 464 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalar kapsamında ilçe çıkışı çimento fabrikası önünde bir otomobili durdurdu.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada, aracın marşpiyelleri (otomobil gövdesinin ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki bölümünün alt kısımı) içerisine gizlenmiş 32 kilo 464 gram eroin bulundu.
Sürücü ve yanındaki kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.
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