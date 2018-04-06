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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde bir kamyonette 13 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Van'ın Edremit ilçesinde 13 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şabaniye Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan K.G. yönetimindeki 65 KY 388 plakalı kamyonette arama yapıldı.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, bagajın aksamlarının arasına gizlenmiş 26 pakette 13 kilo 350 gram eroin bulundu.

Sürücü K.G. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

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Edremit eroin uyuşturucu operasyonu Van

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