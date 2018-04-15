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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde bir minibüste 11 kilo 130 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Van'ın Edremit ilçesinde 11 kilo 130 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu 47 LJ 770 plakalı minibüste arama yaptı.

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, aracın stepnesine gizlenmiş 20 pakette 11 kilo 130 gram eroin bulundu.

Sürücü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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uyuşturucu operasyonu Van

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