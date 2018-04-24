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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 10:30 | Son Güncelleme

Tuşba ilçesinde bir kamyonette 63 kilo 20 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Van'ın Tuşba ilçesinde 63 kilo 20 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Tuşba ilçe çıkışındaki Özalp karayolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları 01 Z 1135 plakalı kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın stepnesine gizlenmiş 60 pakette 63 kilo 20 gram esrar bulundu.

Sürücü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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esrar uyuşturucu operasyonu Van

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