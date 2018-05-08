Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Tuşba ilçesinde 85 kilo 460 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Altıntepe Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu 65 BD 944 plakalı minibüste arama yaptı.
Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, torbalardaki 84 pakette 85 kilo 460 gram eroin ele geçirildi.
Sürücü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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