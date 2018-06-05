Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Tuşba ilçesinde yolcu minibüste yapılan aramada 141 kilo 760 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Tuşba-Özalp yolunda şüphe üzerine durdurdukları Van-Saray arası yolcu taşımacılığı yapan 65 V 2766 plakalı minibüste arama gerçekleştirdi.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, minibüsün koltuk altlarında bulunan torbalardaki 140 pakette 141 kilo 760 gram eroin ele geçirildi.
Sürücü ve araçtaki 2 kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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