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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

Tuşba ilçesinde yolcu minibüsünde 141 kilo 760 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Van'ın Tuşba ilçesinde yolcu minibüste yapılan aramada 141 kilo 760 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Tuşba-Özalp yolunda şüphe üzerine durdurdukları Van-Saray arası yolcu taşımacılığı yapan 65 V 2766 plakalı minibüste arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, minibüsün koltuk altlarında bulunan torbalardaki 140 pakette 141 kilo 760 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü ve araçtaki 2 kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Tuşba uyuşturucu operasyonu Van

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