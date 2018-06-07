Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde minibüste yapılan aramada 61 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları 07 YIC 75 plakalı minibüste arama yaptı.
Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada 120 paket halinde 61 kilo 250 gram eroin bulundu.
Minibüsteki kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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