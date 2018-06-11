Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde minibüste yapılan aramada 47 kilo 855 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları 46 LS 493 plakalı minibüste arama yaptı.
Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada minibüsün bagajındaki 2 torbada 47 paket halinde 47 kilo 855 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan sürücünün ifade işlemleri sürüyor.
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