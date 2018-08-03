HABER

Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 14:54 | Son Güncelleme

Muradiye ilçesinde 4 kilogram toz esrar ile 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde yolcu otobüsündeki aramada 4 kilogram toz esrar ile 500 gram metamfetamin bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünseli mevkisinde durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.

Narkotik köpeği "İbre"nin de kullanıldığı aramada bir poşet içerisindeki giysilerin arasına gizlenmiş 4 kilogram toz esrar ile 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

PARTNERBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınızBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınız
Su borusu patladı, cadde göle döndüSu borusu patladı, cadde göle döndü
Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esrar Muradiye OTOBÜS Van

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
4 Yaşındaki çocuğun ifadesi yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı

4 Yaşındaki çocuğun ifadesi yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı

Kayıp Ahmet'in cesedi bulundu!

Kayıp Ahmet'in cesedi bulundu!

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Bedelli askerlikle ilgili flaş gelişme! Vekillerden 21 gün adımı: Herkes kendi şehrinde yapsın

Bedelli askerlikle ilgili flaş gelişme! Vekillerden 21 gün adımı: Herkes kendi şehrinde yapsın

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Son dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.