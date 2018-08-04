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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 09:49 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde bir minibüste 48 kilo 503 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Van'ın Edremit ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 48 kilo 503 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçenin Kurubaş mevkisinde oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurdukları 34 KL 5276 plakalı minibüste arama yaptı.

Narkotik köpeği "Alfa''nın kullanıldığı aramada, aracın tabanına gizlenmiş 94 paket halinde 48 kilo 503 gram eroin bulundu.

Sürücü "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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uyuşturucu operasyonu Van

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