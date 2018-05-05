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Van'da üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 19:17 | Son Güncelleme

Van'da üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu öldü

Van'ın Gürpınar ilçesinde üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu Hamdullah Yiğit hayatını kaybetti.

İlçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Güğümlü mezrasında koyunlarını otlatan güvenlik korucusu Yiğit'in (38) üzerine yıldırım düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yiğit'in cenazesinin askeri helikopterle Gürpınar Jandarma Tabur Komutanlığına, buradan da otopsi için ambulansla Gürpınar Toplum Sağlığı Merkezine götürüleceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
güvenlik korucusu Van Yıldırım

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