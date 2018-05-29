HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Van'da üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 19:57 | Son Güncelleme

Van'da üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu öldü

Van'ın Muradiye ilçesinde üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Argit Mahallesi'ndeki evlerinin önünde arkadaşlarıyla oturan güvenlik korucusu Savaş Gencer'in (26) üzerine yıldırım düştü.

Arkadaşları tarafından Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Gencer, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PARTNERAntarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...Antarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...
Almanya'dan emekli 70 yaşındaki gurbetçi kadın, okuma yazma öğrenecekAlmanya'dan emekli 70 yaşındaki gurbetçi kadın, okuma yazma öğrenecek
Aydın'da sürekli kilo alan Dilek Çelik'in karnından 7 kilo ağırlığında kitle çıktı!Aydın'da sürekli kilo alan Dilek Çelik'in karnından 7 kilo ağırlığında kitle çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muradiye Van Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!

İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

Türkiye S-400 için beklerken, Rusya S-500'ü resmen denedi

Türkiye S-400 için beklerken, Rusya S-500'ü resmen denedi

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

Aydın'da sürekli kilo alan Dilek Çelik'in karnından 7 kilo ağırlığında kitle çıktı!

Aydın'da sürekli kilo alan Dilek Çelik'in karnından 7 kilo ağırlığında kitle çıktı!

Tunceli şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Tunceli şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.