Van'da üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu öldü

Van'ın Muradiye ilçesinde üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aşağı Argit Mahallesi'ndeki evlerinin önünde arkadaşlarıyla oturan güvenlik korucusu Savaş Gencer'in (26) üzerine yıldırım düştü.
Arkadaşları tarafından Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Gencer, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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