HABER

Van'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

İpekyolu ilçesinde trafoda çıkan ve depo ile kömürlüğe sıçrayan yangın söndürüldü

Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında elektrik trafosu, kömürlük ve depo kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Serhat Mahallesi Gırnata Sokağı'nda bulunan VEDAŞ'a ait elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki bir evin depo ve kömürlüğüne de sıçrayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Trafo, kömürlük ve deponun kullanılamaz hale geldiği yangın sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

PARTNERAlişan kendi başına dert açıyorAlişan kendi başına dert açıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!
Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (3)Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ipekyolu trafo Van yangın

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

İstanbul'da 2,5 yıl sonra mezar yeri kalmayacak! Boş olan mezarların fiyatları cep yakıyor!

İstanbul'da 2,5 yıl sonra mezar yeri kalmayacak! Boş olan mezarların fiyatları cep yakıyor!

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.