Van'da yangın

Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında elektrik trafosu, kömürlük ve depo kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Serhat Mahallesi Gırnata Sokağı'nda bulunan VEDAŞ'a ait elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki bir evin depo ve kömürlüğüne de sıçrayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Trafo, kömürlük ve deponun kullanılamaz hale geldiği yangın sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

