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Van'da yaralı yavru baykuşa Mehmetçik şefkati

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

VAN'ın Özalp ilçesi kırsalına düzenlenen operasyondan dönen jandarma ekipleri, arazide buldukları yaralı yavru baykuşa sahip çıktı.

Van'da yaralı yavru baykuşa Mehmetçik şefkati

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesi kırsalına düzenlenen operasyondan dönen jandarma ekipleri, arazide buldukları yaralı yavru baykuşa sahip çıktı. Askerler, yavru baykuşu tedavi için veterenire götürdü.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları aralıksız devam ederken, Özalp ilçesi kırsalında düzenlenen operasyondan dönen jandarma ekipleri, arazide kanadı kırılmış halde yaralı yavru baykuş buldu. Askerler, yavru baykuşa, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı, sonra tedavi için Özalp İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ndeki veteriner hekime teslim etti. Yaralı baykuşun, tedavinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

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Van'da yaralı yavru baykuşa Mehmetçik şefkatiVan'da yaralı yavru baykuşa Mehmetçik şefkatiVan'da yaralı yavru baykuşa Mehmetçik şefkatiVan'da yaralı yavru baykuşa Mehmetçik şefkati

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