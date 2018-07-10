HABER

Van'da yaşayan Kırgızlar geleneklerini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

AFGANİSTAN'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek 1982 yılında Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türkleri, asırlardır geleneklerini sürdürüyor.

Van'da yaşayan Kırgızlar geleneklerini sürdürüyor

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- AFGANİSTAN'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek 1982 yılında Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türkleri, asırlardır geleneklerini sürdürüyor. Köyde her yıl festival düzenleyen Kırgızlar, düğünlerini de kendi örf ve âdetlerine göre yapıyor.
Doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından da 1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Erciş'e 30 kilometre uzaklıktaki Altındere mevkisinde oluşturulan Ulupamir köyünde kültürlerini yaşatıyor. Kırgızlar, köyde Han Otağı Kültür Evi (büyük ve süslü çadır) açarken, her yıl da festival düzenliyor. Festivalde Kırgız gelenek ve görenekleri sergileniyor.
Kendilerine özgü yaşamları, çadırları ve atlarıyla fotoğraf sanatçılarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken Kırgızlar, düğünlerini de kendi örf ve âdetlerine göre yapıyor. Yaz aylarının başlamasıyla Kırgız köyünde düğünler de yoğunlaştı. Köyde Ayşe Başaran ile Şemsettin Polat çiftinin düğünleri de geleneklerine göre yapıldı. Kırgızlar, düğün için yöresel kıyafetlerini giyip, sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklara başladı. Erkek ve kız tarafının ayrı yerde yemeklerini yediği düğünde davetliler Kırgız ve Türk ezgileriyle eğlendi.
Geleneklere göre, gelin ve damadın takı törenleri de ayrı ayrı yapıldı. Daha sonra damadın ve gelinin yakınları damadı yemeğe götürürken, yolda kız ve erkek tarafı şarkılı sözlü atıştı. Ardından Aksakallı heyetin de katıldığı törende, gelin evinde Kırgızların örf adetlerine göre çiftin nikahı kıyıldı. Kırgız düğünlerinde, köyün yaşlılarından oluşan Aksakallı heyeti büyük önem taşıyor. Büyük saygı duyulan Aksakallı heyetin verdiği kararlar köyde büyük önem taşıyor.
'GELENEKLERİMİZİ YAŞATIYORUZ'
Kırgızların düğünlerinde kendi yöresel kıyafetlerini giydiklerini belirten gelin Ayşe Başaran, "Arkadaşım bana süpriz yapmış ve gelinlik getirmiş. Ben de onu kırmamak için gelinlik giydim. Ama normalde düğünlerde Kırgızların yöresel kıyafetleri giyiniliyor. Burda elimizden geldiğince kendi geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Ama yine de etkilenmeler oluyor. Küçük çocuklar internet üzerinden izledikleri videolarla Kırgız folklorünü öğreniyor. Türk müzikleriyle de eğleniyoruz" diye konuştu.
Van'da yaşamaktan mutlu olduklarını belirten Kırgız Türkleri de kendi geleneklerini yaşatmak ve bir sonraki nesillere aktarmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, mümkün olduğunca bu örf ve âdetlerine bağlı kalmak istediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Van'da yaşayan Kırgızlar geleneklerini sürdürüyorVan'da yaşayan Kırgızlar geleneklerini sürdürüyorVan'da yaşayan Kırgızlar geleneklerini sürdürüyorVan'da yaşayan Kırgızlar geleneklerini sürdürüyor

PARTNERResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark ettiResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark etti
Giden ormanların yerine 'bereket ormanları' geldiGiden ormanların yerine 'bereket ormanları' geldi
Hayvanat bahçesinin gözdesi 'Trump'Hayvanat bahçesinin gözdesi 'Trump'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

İlginizi Çekebilir

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları belli oldu

Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları belli oldu

15 Temmuz'da üç şehit veren ailenin acısı dinmedi

15 Temmuz'da üç şehit veren ailenin acısı dinmedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni dönem çıkışı: İzmir Kordon'daki vatandaşımız...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni dönem çıkışı: İzmir Kordon'daki vatandaşımız...

"Fatihler o gece ölmeselerdi bu vatan bu durumda olmazdı"

"Fatihler o gece ölmeselerdi bu vatan bu durumda olmazdı"

CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?

CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.