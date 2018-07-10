Van'da yaşayan Kırgızlar geleneklerini sürdürüyor

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- AFGANİSTAN'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek 1982 yılında Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türkleri, asırlardır geleneklerini sürdürüyor. Köyde her yıl festival düzenleyen Kırgızlar, düğünlerini de kendi örf ve âdetlerine göre yapıyor.

Doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından da 1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Erciş'e 30 kilometre uzaklıktaki Altındere mevkisinde oluşturulan Ulupamir köyünde kültürlerini yaşatıyor. Kırgızlar, köyde Han Otağı Kültür Evi (büyük ve süslü çadır) açarken, her yıl da festival düzenliyor. Festivalde Kırgız gelenek ve görenekleri sergileniyor.

Kendilerine özgü yaşamları, çadırları ve atlarıyla fotoğraf sanatçılarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken Kırgızlar, düğünlerini de kendi örf ve âdetlerine göre yapıyor. Yaz aylarının başlamasıyla Kırgız köyünde düğünler de yoğunlaştı. Köyde Ayşe Başaran ile Şemsettin Polat çiftinin düğünleri de geleneklerine göre yapıldı. Kırgızlar, düğün için yöresel kıyafetlerini giyip, sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklara başladı. Erkek ve kız tarafının ayrı yerde yemeklerini yediği düğünde davetliler Kırgız ve Türk ezgileriyle eğlendi.