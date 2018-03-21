Van’da ‘Yaşlıları Haftası’ etkinliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, YYÜ Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi, YYÜ Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi ile Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaşlılar Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

İlk etkinlik, YYÜ yerleşkesinde bulunan otobüs durağında gerçekleştirildi. Otobüs durağında toplanan merkez yöneticileri ile öğrenciler, burada Yaşlılar Haftası ile ilgili öğrenciler ve araç şoförlerini bilgilendirdi. Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, yaşlıların hayatın her alanında dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparak, "Bu önemli haftada yaşlılarımızla ilgili toplumu daha duyarlı hale getirmek için bu tür etkinliklere ağırlık vermeliyiz. Önemli bazı konularda farkındalık oluşturabilmek için merkez müdürlüklerimiz, üniversitemizde birçok etkinliğe imza attılar. Ben tüm yaşlılarımızın haftasını kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından YYÜ Merkez Yemekhanesinde bir grup yaşlı vatandaş onuruna bir yemek verilirken, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ise yaşlı vatandaşlara hediyeler verildi.

Etkinliklere Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Kul, Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi Müdürü Sema Sancak, YYÜ Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sema Kaptanoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Elif Ünsal ile çok sayıda kişi katıldı.