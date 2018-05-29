Van'da yıldırım isabet eden güvenlik korucusu defnedildi

Van'ın Muradiye ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusunun cenazesi toprağa verildi.
Yıldırım isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitiren güvenlik korucusu Savaş Gencer'in (26) Türk bayrağına sarılı tabutu, jandarma ve polis ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesinden alınarak ilçeye 10 kilometre mesafedeki Aşağı Argıt Mahallesi'ne götürüldü.
Gencer, Aşağı Argıt Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Savaş Gencer'in yakınlarının yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez, askerler ve vatandaşlar katıldı.
Gencer'in evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!
AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?
MOSSAD Twitter'dan bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Irina Shayk da estetik harikası çıktı! İşte kanıtı...
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum