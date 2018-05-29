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Van'da yıldırım isabet eden güvenlik korucusu defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 23:47 | Son Güncelleme

Van'da yıldırım isabet eden güvenlik korucusu defnedildi

Van'ın Muradiye ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusunun cenazesi toprağa verildi.

Yıldırım isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitiren güvenlik korucusu Savaş Gencer'in (26) Türk bayrağına sarılı tabutu, jandarma ve polis ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesinden alınarak ilçeye 10 kilometre mesafedeki Aşağı Argıt Mahallesi'ne götürüldü.

Gencer, Aşağı Argıt Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Savaş Gencer'in yakınlarının yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Gencer'in evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
güvenlik korucusu Muradiye Van Yıldırım

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