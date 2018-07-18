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Van'daki çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 08:59 | Son Güncelleme

VAN'da üç gün önce bir eve düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından Ahmet Altun (22), tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Orhan AŞAN,VAN- (DHA)- VAN'da üç gün önce bir eve düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından Ahmet Altun (22), tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine 15 Temmuz günü sabaha karşı, Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evi ablukaya alan özel harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Karanlıktan faydalanıp kaçmaya çalışan 2 terörist, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında etkisiz hale getirildi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 kişi de gözaltına alındı. Çatışmada yaralan 3 Özel Harekat polisi hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren polis memurlarından Ahmet Altun, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şehit olan polis memuru Altun'un Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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ARŞİV -
-Çatışmanın yaşandığı mahalle
-PKK'lıları saklandığı evden genel ve detaylar
-Evin önündeki kan izleri
-Çatışmanın çıktığı bahçe

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