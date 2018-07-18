Van'daki çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu(2)

TÖRENLE UĞURLANDI

Van'ın Merkez İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde 3 gün önce bir eve düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Altun (22) için tören düzenlendi. Altun'un cenazesi törenin ardından memlemeti Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Van Jandarma Asayiş Helikopter Filo Komutanlığındaki törene, Vali Murat Zorluoğlu , eşi Sevcan Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kaymakamlar, şehidin silah arkadaşları, askeri erkân, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehit Özel Harekat Polis Memuru Altun'nun, özgeçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Nimettullah Arvas, dua etti. Silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde uçağa konulan şehit Altun'un cenazesi, dualarla memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı.

