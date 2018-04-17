Van'daki darbe girişimine ilişkin dava

Van'ın Edremit ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan askerlerin yargılanmasına devam edildi.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, Edremit ilçesinde darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri komutanlıkların gasbedilmesi" suçlarından dava açılan tutuksuz 3 sanık ile avukatları katıldı.

Hukuk Hizmetleri Başkanlığı avukatı da Başbakanlık adına davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmada mahkeme heyetince dinlenen tanık asker, darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlatarak, idari tahkikat sırasında ifade vermeyerek durumu savcılığa ilettiklerini söyledi.

Sanıklar, dosya kapsamında daha önce dinlenen birçok tanığın ifadelerinden ve dosyaya giden raporlardan suçsuz olduklarının anlaşılacağını belirterek, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Avukatlar da Başbakanlık adına yapılan davaya katılma talebinin reddedilerek müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, katılma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.