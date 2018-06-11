Van'daki darbe girişimine ilişkin dava

Van'ın Çaldıran ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan eski ilçe jandarma komutanı binbaşı Vedat Kandır ile eski yüzbaşı Rıdvan Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi.
Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, Çaldıran ilçesinde darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri komutanlıkların gasbedilmesi" suçlarından dava açılan tutuksuz 2 sanık ile avukatları katıldı.
Hukuk Hizmetleri Başkanlığı avukatı da Başbakanlık adına duruşmada hazır bulundu.
Sanıklar, darbe girişimine destek vermediklerini savunarak, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.
Avukatlar da darbenin asıl mağdurlarının müvekkilleri olduğunu, darbe emirlerini yerine getirmediklerini ifade etti.
Mahkeme heyeti, karar için dosyanın incelemeye alınmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
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