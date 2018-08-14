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Van'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:27 | Son Güncelleme

Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar: - "Kerpiç duvarları açarken Urartu soylusuna ait olduğunu düşündüğümüz 26 santimetre uzunluğunda ve 36 numara olduğunu tespit ettiğimiz bir ayak izini gün yüzüne çıkardık" - "Bölgede yapılan kazılarda ilk defa doğrudan insana ait bir izin ortaya çıkarılması çok önemli"

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Urartular dönemine ait bir insanın ayak izine rastlandı.

Van Kalesi'nin güneyinde yer alan eski Van şehrindeki höyük ve sitadel (Genellikle sur duvarlarıyla çevrili, bir saldırı anında koruma amaçlı kullanılabilen yukarı şehir) alanda yürütülen kazı çalışmalarıyla kentin 7 bin yıl öncesine uzanan tarihi, yaşamsal özellikleri ve ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin mimari özellikleri gün yüzüne çıkartılıyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında yürütülen kazılarda, Urartu soylularının yaşadığı belirlenen alanda ayak izine rastlandı.

Konyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılından bu yana kalede kazıların devam ettiğini söyledi.

Bu yılki kazılarda Urartu soylularının yaşadığı komplekste bir ayak izine rastladıklarını anlatan Konyar, "Bu kompleksteki kerpiç duvarları açarken Urartu soylusuna ait olduğunu düşündüğümüz 26 santimetre uzunluğunda ve 36 numara olduğunu tespit ettiğimiz bir ayak izini gün yüzüne çıkardık. Bölgede yapılan kazılarda ilk defa doğrudan insana ait bir izin ortaya çıkarılması çok önemli." dedi.

Ayak izi yapısının antropologlarca inceleneceğini anlatan Konyar, "Yapılan incelemelerin ardından ayağın yapısıyla ilgili bir tespit ortaya konulabilir. Ayak izi şu an bulunduğu yerden kesilerek alındı. Laboratuvarda gerekli incelemelerin ardından müzeye teslim edilecek. Bu ayak izinin manevi anlamda önemi büyük. Çünkü Urartular'a ait bir iz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kazı Urartu Van Van Kalesi

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