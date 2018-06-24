Van'daki Kırgız Türkleri sandık başında

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan Van'ın Erciş ilçesine göç eden Kırgızlar, yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.
Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgızlar, Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanmak için Ulupamir İlköğretim Okulu'na geldi.
Yöresel kıyafetleriyle geldikleri okulda renkli görüntüler oluşturan Kırgızlar, burada oylarını kullandı.
Kırgız Ahmet Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır yöresel kıyafetlerle sandık başına gittiklerini söyledi.
Kırgız kültürünü yaşatmak için büyük mücadele verdiklerini anlatan Aytaç, "Önceki seçimlerde olduğu gibi bu yıl da kültürümüzü sandığa yansıttık. Kalkan, kaftan ve börkümüzü giyerek oyumuzu kullandık. Ulupamirliler olarak yöresel kıyafetlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Seçimin de vatanımıza, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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