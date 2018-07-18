Van'daki terör saldırısı

Van'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda yaralanan özel harekat polisi, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
İpekyolu ilçesi Yalımerez Mahallesi'nde 15 Temmuz'da bir evde saldırı hazırlığı yapan teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada yaralanan özel harekat polisi tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
Şehidin cenazesi Van Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.
Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, biri ağır 3 polis yaralanmıştı.
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Saat verildi çok şiddetli sağanak yağmur geliyor
Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!
Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi
Din adamı çocuğa cinsel istismardan görevinden alındı
Gören gözlerine inanamadı! Estetik bağımlılığının bu kadarına pes
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
Ağrı Dağı'ndaki doğal akvaryum büyülüyor
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum