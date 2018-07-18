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Van'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 09:50 | Son Güncelleme

Van'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ağır yaralanan özel harekat polisi şehit oldu

Van'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda yaralanan özel harekat polisi, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

İpekyolu ilçesi Yalımerez Mahallesi'nde 15 Temmuz'da bir evde saldırı hazırlığı yapan teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada yaralanan özel harekat polisi tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Şehidin cenazesi Van Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.

Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, biri ağır 3 polis yaralanmıştı.

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