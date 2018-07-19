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Van'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 12:04 | Son Güncelleme

Saldırı hazırlığındayken güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde terör olaylarının önlenmesi kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Yalım Erez Sokağı'nda 15 Temmuz'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 2 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği, 3 polisin yaralandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubunu ikametlerinde barındırmak suretiyle terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalanmıştır. Gözaltına alınan 7 kişiden biri adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi terör örgütüne yardım ve yataklıktan tutuklandı."

Açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkın huzuru, devletin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.

Saldırı hazırlığındayken düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin, 2 sivil ve 2 güvenlik korucusunun şehit edilmesi olayının failleri olduğu belirlenmişti.

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