Van'daki Urartu kazıları tarihe ışık tutuyor

"İşimiz gerçekten zor. Yaklaşık 2 ay tozun toprağın içinde çalışmayı gerektiriyor. Çok az bütçe ve büyük özveriyle bu işler yapılıyor. Bize verilen destekler işimizi daha iyi yapmamızı sağlıyor. Yapılan çalışmaları uluslararası arenaya taşıyacak bir organizasyona ihtiyacımız var. Urartu'nun başkentinde böyle bir çalıştayın yapılması çok anlamlı olacaktır. Gelecek sene inşallah yerli ve yabancı yüzlerce kişiyi ağırlayarak Urartu çalıştayını yapmayı planlıyoruz."

Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu da 250 yıl Urartular'a başkentlik yapmış Van'daki 3 merkezde kazı yapıldığını anlattı.

"İğne ile kuyu kazarak" bazı eserleri gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Çavuştepe'de yaklaşık 13 kızıl geyik kalıntısı bulduk. Bu, aslında eskiden buradaki hayvan çeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Hatta türleri yok olmuş birçok hayvan kalıntısına rastladık. Bir diğer önemli özellik ise Çavuştepe Kalesi'nin Urartular'ın en güçlü olduğu döneme tekabül ediyor. 2. Sardur döneminde Gürpınar Ovası'nda kurulan bir kale. Sur duvarları bütünüyle ortaya çıkarılmış durumda."

Van Kalesi Kazı Başkanı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar, kalede yürütülen çalışmalarda Urartu Krallığı ile ilgili önemli bilgilere ulaşıldığını ifade etti.

Van'da 1950'li yıllarından bu yana kazıların sürdürüldüğünün altını çizen Konyar, şu değerlendirmelerde bulundu: