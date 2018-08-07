HABER

Van'daki Urartu kazıları tarihe ışık tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:24 | Son Güncelleme

Van'da yer alan ve süslemeleri, mimari yapısı ile kalıntılarıyla Urartular dönemine ait önemli bilgiler veren Ayanis, Van ve Çavuştepe kalelerindeki kazı çalışmaları devam ediyor - Van Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Konyar: - " Urartu kazıları Urartu arkeolojisine son 20 yıldır hem bilimsel hem müzecilik hem de turizm anlamında en büyük katkıyı sağlamış kazılardır"

Van'da bulunan, süslemeleri, mimari yapısı ve kalıntılarıyla Urartular dönemine ait önemli bilgiler veren Ayanis,Van ile Çavuştepe kalelerinde kazı çalışmaları sürüyor.

Ayanis Kalesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ayanis Kalesi Kazı Başkanı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, bölgede yürütülen kazı çalışmalarının bilim ve turizm açısından önem taşıdığını söyledi.

Yerel yönetimlerin de çalışmaların içinde yer alması gerektiğini vurgulayan Işıklı, şunları belirtti:

"İşimiz gerçekten zor. Yaklaşık 2 ay tozun toprağın içinde çalışmayı gerektiriyor. Çok az bütçe ve büyük özveriyle bu işler yapılıyor. Bize verilen destekler işimizi daha iyi yapmamızı sağlıyor. Yapılan çalışmaları uluslararası arenaya taşıyacak bir organizasyona ihtiyacımız var. Urartu'nun başkentinde böyle bir çalıştayın yapılması çok anlamlı olacaktır. Gelecek sene inşallah yerli ve yabancı yüzlerce kişiyi ağırlayarak Urartu çalıştayını yapmayı planlıyoruz."

Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu da 250 yıl Urartular'a başkentlik yapmış Van'daki 3 merkezde kazı yapıldığını anlattı.

"İğne ile kuyu kazarak" bazı eserleri gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Çavuştepe'de yaklaşık 13 kızıl geyik kalıntısı bulduk. Bu, aslında eskiden buradaki hayvan çeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Hatta türleri yok olmuş birçok hayvan kalıntısına rastladık. Bir diğer önemli özellik ise Çavuştepe Kalesi'nin Urartular'ın en güçlü olduğu döneme tekabül ediyor. 2. Sardur döneminde Gürpınar Ovası'nda kurulan bir kale. Sur duvarları bütünüyle ortaya çıkarılmış durumda."

Van Kalesi Kazı Başkanı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar, kalede yürütülen çalışmalarda Urartu Krallığı ile ilgili önemli bilgilere ulaşıldığını ifade etti.

Van'da 1950'li yıllarından bu yana kazıların sürdürüldüğünün altını çizen Konyar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oldukça heyecan verici gelişmeler oldu. Uluslararası bir Urartu konferansı yapılması planlanıyor. Çünkü Ayanis kazılarının 30'uncu yılı. Urartu kazıları Urartu arkeolojisine son 20 yıldır hem bilimsel hem müzecilik hem de turizm anlamında en büyük katkıyı sağlamış kazılardır. Bu yüzden 30’uncu yılını büyük bir konferansla taçlandırmak gerekiyor. Çavuştepe de 1960'lı yıllarından bu yana kazılıyor. Bunlar Anadolu için inanılmaz önemli kazılar. Van Kalesi dönem dönem dursa bile yüz yıldan fazladır kazılıyor. Elimizde büyük bir birikim var."

Ayanis Kalesi'ndeki kazı çalışmaların inceleyen İl Kültür Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, bölgedeki çalışmalar sonucu geleceğe ışık tutacak eserlerin ortaya çıkarıldığını dile getirdi.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgükçe, yerel yönetimler olarak bilimsel ve kültürel faaliyetleri halka en iyi şekilde sunma gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

PARTNERABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyorABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyor
Çalıştığı lokantadan kalamar ve jumbo karides çaldıÇalıştığı lokantadan kalamar ve jumbo karides çaldı
Kanserden ölen kardeşinin adını traktörle tarlasına yazıyorKanserden ölen kardeşinin adını traktörle tarlasına yazıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum istanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe Urartu kazıları Van

En Çok Okunan Haberler

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay

Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay

CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi

CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.