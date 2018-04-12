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Van'dan Ankara'ya Erdoğan'ı görmek için yürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde yaşayan Mirza Koğtaş (21), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini göstermek ve yüz yüze görüşmek için Van'dan Ankara'ya kadar yürümeye karar verdi.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde yaşayan Mirza Koğtaş (21), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini göstermek ve yüz yüze görüşmek için Van'dan Ankara'ya kadar yürümeye karar verdi. Koğtaş, yürüyüşünü 35-40 günde tamamlamayı hedefliyor.

Tuşba ilçesindeki Düzyol Mahallesi'nde yaşayan 6 nüfuslu Koğtaş ailesinin en büyük çocuğu olan ve demircilik yapan Mirza Koğtaş, geçtiğimiz hafta pazar günü kongre için Van'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşemeyince, Ankara'ya kadar yürümeye karar verdi. Dün sabah saat 07.21'de Düzyol Mahallesi'ndeki evinin önünde yürüyüşüne başlayan Koğtaş, şu ana kadar 47 kilometre yol yürüdü. Koğtaş, küçüklüğünden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olduğunu ve onu çok sevdiğini belirterek, Erdoğan'a olan sevgisini göstermek ve onunla yüz yüze görüşmek için Van'daki evinin önünden yürümeye başladığini söyledi. Koğtaş, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külyesi'ne kadar 1255 kilometre yol yürüyeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Düzyol Mahallasi'nde oturuyorum.Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz pazar günü Van'ın Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda partisinin kongresine katılmıştı. Ben o gün 09.00'da kongrenin bulunduğu alana gittim. Cumhurbaşkanımız saat 18.00'de konuşma yapacağı salona geldi. 9 saat bekledim, ancak tüm uğraş ve çabalarıma rağmen kendisiyle görüşemedim. Görüşemeyince ben de böyle bir karar verdim ve yola çıktım. 1255 kilometre yürüyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşacağıma ve görüşeceğime de zerre kadar kuşkum yok. Çünkü yüreği temiz bir devlet adamı. Küçüklüğümden beri ona karşı bir hayranlık ve sevgim var. Kendisini görmem yeterli olacak. Görüşebilmem benim için büyük bir mutluluk. Başka da bir şey istemiyorum. Hesabıma göre Van'daki evimiz ile Saray arasında 1255 kilometrelik bir mesafe var.Bu yürüyüşü 35-40 günde tamamlayacağımı tahmin ediyorum."

Koğtaş, yürüyüşü sırasında kendisiyle dalga geçenlerin olduğunu da belirterek, "Bana deli diyen oldu ama bunlar beni yıldıramaz. Ne dağ, ne bayır, yağmur, çamur demeden yoluma devam edeceğim" dedi.

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