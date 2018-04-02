Van'ın 100. kurtuluş yıl dönümü

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi, dilek fenerleri uçuruldu.
Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen fener alayına katılanlar, Valilik önünden Devlet Tiyatrosu binasına kadar yürüdü.
Yürüyüş sırasında dev Türk bayrağı açıldı, Van yöresine ait müzikler çalındı. Yürüyüş sonunda gruptakiler dilek fenerlerini uçurarak fotoğraf çektirdi. Etkinlikler, havai fişek gösterisiyle sona erdi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşe Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Kültür Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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