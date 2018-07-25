NECAT HAZAR - Van'daki depremlerin ardından "akıllı hastane" modeliyle inşa edilen ve son teknolojiyle donatılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi günde 10 bin kişiye hizmet veriyor.
Kentte 2011 yılında yaşanan büyük depremlerin ardından inşa edilen hastane binasının zemininde 2 bin 300 beton kazık ve İtalya'dan getirilen 512 sismik deprem izolatörü bulunuyor.
Yaklaşık 22 dönüm üzerinde 110 bin metrekare kapalı alan sahip hastane Van'ın yanı sıra Hakkari, Ağrı, Bitlis, Bingöl ve Muş gibi illerden günde 10 bin hastaya hizmet sunuyor.
Başhekim Doç. Dr. Mehmet Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin depreme dayanıklı şekilde inşa edildiğini belirterek, "Depreme karşı 40 santimetre kadar esneme payı olan bir hastane. Toprak veya beton zemin üzerine oturmuyor. Belli bir yay üzerinde deprem esnasında sarsıntıları emecek şekilde tasarlanmış." dedi.
Parlak, hastanede gün ışığından yararlanılarak enerji tasarrufu sağlandığını, mesai bitiminde sistemlerin kendiliğinden kapandığını söyledi.
Hastanede "trijenerasyon sistemi" bulunduğunu ifade eden Parlak, "Bu sistem ile elektrik, ısıtma ve soğutmayı doğalgaz üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Hastane çok büyük bir alana sahip olduğu için enerji maliyetleri çok fazla. Bu sistem sayesinde enerji maliyetimizi yüzde 30, hatta daha fazla oranda azaltıyoruz." diye konuştu.
- "120 poliklinikle bölgeye hitap ediyoruz"
Parlak, acil hastalarla birlikte günde 10 bin kişiye hizmet verdiklerini, bununda çok yüksek bir rakam oyduğunu dile getirdi.
"Akıllı hastane" ile bölgede sağlık alanında nitelik ve nicelik anlamında önemli mesafe aldıklarının altını çizen Doç. Dr. Parlak, şöyle konuştu:
"Şehir ve bölge hastanesi olarak 120 civarında poliklinikle hizmet veriyoruz. Hastalarımıza kaliteli hizmet verebilmenin çabası içerisindeyiz. Dahiliye, iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın doğum, çocuk hastalıkları, çocuk endokrinolojisi, çocuk nörolojisi branşlarında bölgeye hitap ediyoruz. Bölgede tek olan yanık ünitesi, palyatif bakım servisimiz, hiperbarik tedavi ünitemiz var. Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM), Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi ile Eğitim ve Destek Merkezi (ÇAMATEM) ve Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) gibi birimlerimiz de hastanemizde hizmet vermekte. Burada hastalarımızın yüzde 90-95'inin tedavilerini yapıyoruz. Bazı vatandaşlarımız Ankara, İstanbul gibi şehirleri tercih edebiliyor. Ancak geri döndüklerinde, tedavinin burada da rahatlıkla yapılabileceğini görüyorlar."
SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Mizgin Ekici, 2011 yılında Erciş depremini yaşadığını anlatarak, "Deprem olduğu zaman burada bir kaçma korkusu olmadan işlerimi yapabileceğimi biliyorum. Hastalara da bu güveni verebiliyoruz. Bu da biz sağlık çalışanları için büyük bir avantaj." dedi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden kalp hastası oğlunu tedavi için Van'a getiren Orhan Emen de hastane personelinin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini ifade etti.
Hastanenin bölge için önemine işaret eden Emen, "Eskiden bir odada 10 yatak oluyordu. Enfeksiyon kapma durumları vardı. Şimdi bir odada en fazla 2 yatak var, içinde lavabosu ve her şeyi mevcut." diye konuştu.
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