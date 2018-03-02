HABER

Van'ın Erciş ilçesine şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 00:48 | Son Güncelleme

ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de yürütülen   operasyonlar esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in (26) Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Van'ın Erciş ilçesine şehit ateşi düştü

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de yürütülen operasyonlar esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in (26) Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, şehidin Van Yolu Mahallesi'ndeki baba evine, Garnizon Komutanı Albay Murat Tumba, Başsavcı Harun Karaman ve AK Parti ilçe Başkanı Adnan Aydın ile birlikte geldi. Türk bayraklarının asıldığı eve gelen Kaymakam Yaşar, Şehit Babası Zeynal ve annesi Leyla Çevik'le görüşerek başsağlığı dileğinde bulundu.
Çok sayıda vatandaş da geç saatlere rağmen şehit evi önünde toplanarak aileye ve yakanlarını teselli etmeye çalıştı. Kaymakam Yaşar ile bir süre görüşen banka emeklisi baba Zeynel Çevik, oğlu ile kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü, kendisinden istifa etmesini istediğini belirtti.
Acılı baba Çevik, oğlunun ise bu teklife üzülerek tepki gösterdiğini, ancak şehit düştüğü zaman dönebileceğini kendisine söylediğini anlattı. Baba Çevik, şehitlik mertebesinin de herkese nasip olamayacağını, gerekirse kendisini de Afrin’e giderek şehit olacağını söyledi.
Afrin'de şehit düşen 1'i kız 3 kardeşin ikincisi olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilirken, şehit için yarın ilçede tören düzenlenecek.

FOTOĞRAFLI

Van'ın Erciş ilçesine şehit ateşi düştüVan'ın Erciş ilçesine şehit ateşi düştüVan'ın Erciş ilçesine şehit ateşi düştüVan'ın Erciş ilçesine şehit ateşi düştü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Üzerindeki notla böyle buldular!

Üzerindeki notla böyle buldular!

TSK'da FETÖ operasyonu: 39 asker tutuklandı

TSK'da FETÖ operasyonu: 39 asker tutuklandı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
askerin görevi vatanı korumaktır..korurken de şehit olmak ihtimalide vardır..ama bizi bu duruma getiren akp zihniyetidir..amerika ile anlaşmak yerine esadla anlaşsa şuan pyd ypg pkk kalmazdı..bu sehitlerin vebalini ödeyemezsiniz..ve akp ye oy verenler bu vebal sizlerinde..vatanına sahip çıkanlar vatan evlatları kanları ile sizin saçma sapan dış politikanızı temizliyorlar..tsk ya mail attım..eğitim verin ben de afrine gitmek istiyorum yazdım..izlemek zoruma gidiyor akp hükümetinin vatanımda satmadık bir şey bırakmamasını izlemek zoruma gidiyor..izleyecegime vatan için sehit olurum rahatlarım..
Diğer Haberler
Fatih'teki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Fatih'teki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Aydın'a şehit ateşi düştü (2)

Aydın'a şehit ateşi düştü (2)

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı

Şehidin “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı

Bursa Halk Otobüsü şoförlerinden Mehmetçiğe destek konvoyu

Bursa Halk Otobüsü şoförlerinden Mehmetçiğe destek konvoyu

Aydın'a şehit ateşi düştü

Aydın'a şehit ateşi düştü

Fatih'te işyeri yangını

Fatih'te işyeri yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.