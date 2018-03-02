Van'ın Erciş ilçesine şehit ateşi düştü

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de yürütülen operasyonlar esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in (26) Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, şehidin Van Yolu Mahallesi'ndeki baba evine, Garnizon Komutanı Albay Murat Tumba, Başsavcı Harun Karaman ve AK Parti ilçe Başkanı Adnan Aydın ile birlikte geldi. Türk bayraklarının asıldığı eve gelen Kaymakam Yaşar, Şehit Babası Zeynal ve annesi Leyla Çevik'le görüşerek başsağlığı dileğinde bulundu.
Çok sayıda vatandaş da geç saatlere rağmen şehit evi önünde toplanarak aileye ve yakanlarını teselli etmeye çalıştı. Kaymakam Yaşar ile bir süre görüşen banka emeklisi baba Zeynel Çevik, oğlu ile kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü, kendisinden istifa etmesini istediğini belirtti.
Acılı baba Çevik, oğlunun ise bu teklife üzülerek tepki gösterdiğini, ancak şehit düştüğü zaman dönebileceğini kendisine söylediğini anlattı. Baba Çevik, şehitlik mertebesinin de herkese nasip olamayacağını, gerekirse kendisini de Afrin’e giderek şehit olacağını söyledi.
Afrin'de şehit düşen 1'i kız 3 kardeşin ikincisi olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilirken, şehit için yarın ilçede tören düzenlenecek.
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