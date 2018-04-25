HABER

Van’ın ilk katı atık aktarma istasyonu inşaatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, inşaatı devam eden katı atık aktarma istasyonunun inşaatında incelemelerde bulundu.Van’ın ve ilçelerinin yıllardır en büyük sorunlarından olan katı atık problemi için son dönemde önemli adımlar atılıyor.

Van’ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, inşaatı devam eden katı atık aktarma istasyonunun inşaatında incelemelerde bulundu.
Van’ın ve ilçelerinin yıllardır en büyük sorunlarından olan katı atık problemi için son dönemde önemli adımlar atılıyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Murat Zorluoğlu’nun Katı Atıktan Enerji üretimine yönelik proje müjdesinden sonra bir müjde de Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan’dan geldi. Yaklaşık 50 yıldır Gevaş’ın Akdamar Adasına nazır bir noktasının şehir çöplüğü olarak kullanılıyor olmasından dolayı göreve geldiği 2014 Mart’ından beri konuyla alakalı çalışmalar yürüten Başkan Hakan, daha önce konunun muhatabı olan dönemin Van Büyükşehir Belediyesi gündemi getirmiş, fakat sonuç alamamıştı. Van Büyükşehir Belediyesinde kayyum atamasından sonra önemli bir yol alınmış, Başkan Hakan’ın çabalarıyla konu Van Sürdürülebilir Çevre Birliği (Van ÇEB) gündemine alınmış ve Gevaş ilçesinde bir çöp aktarma istasyonu kurularak Keretaş çöplüğünün yeşil alana dönüştürülmesi karar altına alınmış.
Konuyla alakalı bilgi veren Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, “Sadece Gevaş için değil çevre ilçeler açısından da hayati bir projeydi. Çok şükür verdiğimiz emeğin karşılığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Van ÇEB üzerinden başlattığımız proje şu an Van Büyükbehir Belediyemiz bünyesinde devam ediyor. Van Valimiz Murat Zorluoğlu’na özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çevre konusundaki duyarlılığı bu ve benzeri pek çok projenin de hayata geçmesine vesile oluyor. Van Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimleriyle aktif bir iletişim ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birkaç ay içerisinde tamamlanmasını temenni ediyorum. Proje tamamlandığında ikinci adım olarak yine Van Büyükşehir Belediyemiz üzerinden ciddi çevre problemi tehlikesi yaşatan Gevaş Keretaş ve Çatak çöp sahalarını ıslahını gerçekleştireceğiz inşallah. Bu aktarma istasyonu Avrupa standartlarında olacak. Çevreye her hangi bir olumsuz etkisi de olmayacak. Kapalı sistemde Gevaş, Gürpınar, Çatak ve Edremit’in bazı mahallelerinden buraya aktarılan çöpler, yine kapalı bir sistemde Van’a geri dönüşüm sahasına iletilecek. Entegre katı atık yönetiminin ilk önemli ayağı da bu olacak. Gevaş, Edremit ve Gürpınar ilçelerinin birleştiği bir lokasyonda Edremit sınırları içerisinde inşa edilen bu istasyon Van geneli için de pilot bir uygulama niteliğinde elbette. Zaman içinde Van geneline de yayılacaktır. Gevaş özelinde de önemli olan bu projeyle Keretaş bölgesindeki çöp sorununu da bitirmiş olacak, orayı da ıslah çerçevesinde yeşil alana dönüştürmüş olacağız. Hayırlara vesile olsun” şeklinde konuştu.

Van’ın ilk katı atık aktarma istasyonu inşaatı

1 / 6

Van’ın ilk katı atık aktarma istasyonu inşaatı

Van’ın ilk katı atık aktarma istasyonu inşaatı
2 / 6

Van’ın ilk katı atık aktarma istasyonu inşaatı

Van’ın ilk katı atık aktarma istasyonu inşaatı
3 / 6

Van’ın ilk katı atık aktarma istasyonu inşaatı

Van’ın ilk katı atık aktarma istasyonu inşaatı
4 / 6

Van’ın ilk katı atık aktarma istasyonu inşaatı

Van’ın ilk katı atık aktarma istasyonu inşaatı
5 / 6

Van’ın ilk katı atık aktarma istasyonu inşaatı

Van’ın ilk katı atık aktarma istasyonu inşaatı
6 / 6

Van’ın ilk katı atık aktarma istasyonu inşaatı

Van’ın ilk katı atık aktarma istasyonu inşaatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.