Van’ın ilk katı atık aktarma istasyonu inşaatı

Van’ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, inşaatı devam eden katı atık aktarma istasyonunun inşaatında incelemelerde bulundu.

Van’ın ve ilçelerinin yıllardır en büyük sorunlarından olan katı atık problemi için son dönemde önemli adımlar atılıyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Murat Zorluoğlu’nun Katı Atıktan Enerji üretimine yönelik proje müjdesinden sonra bir müjde de Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan’dan geldi. Yaklaşık 50 yıldır Gevaş’ın Akdamar Adasına nazır bir noktasının şehir çöplüğü olarak kullanılıyor olmasından dolayı göreve geldiği 2014 Mart’ından beri konuyla alakalı çalışmalar yürüten Başkan Hakan, daha önce konunun muhatabı olan dönemin Van Büyükşehir Belediyesi gündemi getirmiş, fakat sonuç alamamıştı. Van Büyükşehir Belediyesinde kayyum atamasından sonra önemli bir yol alınmış, Başkan Hakan’ın çabalarıyla konu Van Sürdürülebilir Çevre Birliği (Van ÇEB) gündemine alınmış ve Gevaş ilçesinde bir çöp aktarma istasyonu kurularak Keretaş çöplüğünün yeşil alana dönüştürülmesi karar altına alınmış.

Konuyla alakalı bilgi veren Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, “Sadece Gevaş için değil çevre ilçeler açısından da hayati bir projeydi. Çok şükür verdiğimiz emeğin karşılığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Van ÇEB üzerinden başlattığımız proje şu an Van Büyükbehir Belediyemiz bünyesinde devam ediyor. Van Valimiz Murat Zorluoğlu’na özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çevre konusundaki duyarlılığı bu ve benzeri pek çok projenin de hayata geçmesine vesile oluyor. Van Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimleriyle aktif bir iletişim ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birkaç ay içerisinde tamamlanmasını temenni ediyorum. Proje tamamlandığında ikinci adım olarak yine Van Büyükşehir Belediyemiz üzerinden ciddi çevre problemi tehlikesi yaşatan Gevaş Keretaş ve Çatak çöp sahalarını ıslahını gerçekleştireceğiz inşallah. Bu aktarma istasyonu Avrupa standartlarında olacak. Çevreye her hangi bir olumsuz etkisi de olmayacak. Kapalı sistemde Gevaş, Gürpınar, Çatak ve Edremit’in bazı mahallelerinden buraya aktarılan çöpler, yine kapalı bir sistemde Van’a geri dönüşüm sahasına iletilecek. Entegre katı atık yönetiminin ilk önemli ayağı da bu olacak. Gevaş, Edremit ve Gürpınar ilçelerinin birleştiği bir lokasyonda Edremit sınırları içerisinde inşa edilen bu istasyon Van geneli için de pilot bir uygulama niteliğinde elbette. Zaman içinde Van geneline de yayılacaktır. Gevaş özelinde de önemli olan bu projeyle Keretaş bölgesindeki çöp sorununu da bitirmiş olacak, orayı da ıslah çerçevesinde yeşil alana dönüştürmüş olacağız. Hayırlara vesile olsun” şeklinde konuştu.