Van'ın Saray ilçesi Kaymakamı Bayır FETÖ'den gözaltına alındı

VAN, (DHA)- VAN'ın Saray İlçesi Kaymakamı İbrahim Bayır, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bayır, akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Makamında ve evinde arama yapılan ve sorgusu süren Kaymakam Bayır'ın İçişleri Bakanlığı tarafından da açığa alandığı belirtildi.

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