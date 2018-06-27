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Vanlı öğrenciler Neşet Ertaş'ın türküleriyle coştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 17:44 | Son Güncelleme

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu üyesi yerel sanatçılar, Kaman ilçesindeki Kelehöyük kazı bölgesinde "Özel Yetenekliler Arkeoloji ile Tarihe Dokunuyor" projesine katılan Vanlı öğrencilere konser verdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu üyesi yerel sanatçılar, Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kelehöyük kazı bölgesinde "Özel Yetenekliler Arkeoloji ile Tarihe Dokunuyor" projesine katılan Vanlı öğrencilere konser verdi.

Kaman Bilim ve Sanat Merkezi öncülüğünde düzenlenen, Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi ile Van Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin katıldığı proje kapsamında, Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde kapanış programı düzenlendi.

Programda sahne alan sanatçılar, başta "bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş olmak üzere yörenin önemli bozlak ustalarının türkülerini seslendirdi.

TÜBİTAK'ın da desteklediği projeye katılan öğrenciler, türkülere eşlik ederek eğlenceli vakit geçirdi.

Projenin danışmanı Şükrü Su, öğrencilerin Kaman Kaymakamlığı, Ahi Evran Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla Kalehöyük bölgesinde kazı çalışmaları, çanak çömlek yapımı, resim, kazı çalışması gibi çeşitli etkinliklere katılacağını aktardı.

Kırşehir yöresinin en büyük kültür miraslarından Abdal geleneğini Van’dan gelen öğrencilere tanıtmak istediklerini belirten Su, şöyle konuştu:

"Misafir öğrencilerimize bu kültürü tanıtmak istedik. Öğrenciler, müzisyenlerin Neşet Ertaş’ın akrabaları olduklarını duyunca onunla ilgili sorular sormaya başladı. Türkülere, oyun havalarına hep beraber eşlik ettiler. Eğlenceli bir konser oldu. Eminim ki öğrenciler memleketlerine gidince Neşet Ertaş başta olmak üzere tüm Abdal kültürüne ait şarkıları dinlemeye başlayacaklar, bu kültürü araştırıp arkadaşlarına anlatacaklardır."

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eyüp Temur da öğrencilerin burada adeta tarihe dokunduklarını ifade etti.

Öğrencilerin arkeoloji, sikke ve çömlek yapımı ile ilgili bilgiler aldığını anlatan Temur, "Pratik yapma imkanı buldular. Müze Müdürlüğümüz, arkeolog arkadaşlarımız ve üniversite eğitim görevlisi arkadaşlarımız burada çocuklarımıza bilmesi gereken bilgileri aktardılar." dedi.

Öğrencilerden Abdulmelik Bayir, 10 gün boyunca arkadaşları ile Kaman’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Burada Japonlarla tanıştık. Onların buraya geliş hikayesini dinleyince çok şaşırdık. Kaman eski tarihin olduğu çok güzel bir yer. Son günümüzde de Neşet Ertaş’ın akrabaları olduğunu öğrendiğimiz Abdallarla beraber türkü söyledik, eğlendik." ifadesini kullandı.

Programa, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müdürü İzzet Esen, Bilim Sanat Merkezlerinin yöneticileri ve öğretmenleriyle öğrenciler katıldı.

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