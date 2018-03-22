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Vanlılar Regaip Kandili’nde camilere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 22:00 | Son Güncelleme

Vanlılar, üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın ederek, dua etti.Regaip Kandili münasebetiyle Van İl Müftülüğü tarafından merkezde bulunan Ulu Camii’nde bir program düzenlendi.

Vanlılar Regaip Kandili’nde camilere akın etti

Vanlılar, üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın ederek, dua etti.
Regaip Kandili münasebetiyle Van İl Müftülüğü tarafından merkezde bulunan Ulu Camii’nde bir program düzenlendi. Af ve merhametin bol bol dağıtıldığı gece olarak bilinen Regaip Kandilinde Vanlılar, camilere akın ederek geceyi namaz ve dualarla ihya etti. Van İpekyolu İlçe Müftüsü Sacit Emiri’n katıldığı gecede okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Emiri, üç ayların başlangıcının habercisi olan mübarek Regaip Kandilini bir kez daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Üç aylar olarak bilinen kameri aylardan ilki Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip gecesinin İslam dünyasında huşu ile idrak edildiğini ifade eden Emiri, kandilin tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.
Daha sonra semaya açılan ellerle bol bol dua edilirken, cemaat kıldığı yatsı namazının ardından camiden ayrıldı.

Vanlılar Regaip Kandili’nde camilere akın etti

Vanlılar Regaip Kandili’nde camilere akın etti

Vanlılar Regaip Kandili’nde camilere akın etti

Vanlılar Regaip Kandili’nde camilere akın etti

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